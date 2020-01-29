В Вологде построят пять спортивных площадок за 41 миллион рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:49:47+03:00

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Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа начнут активно строить в Вологде . Они появятся в микрорайоне ПЗ-23, на Новгородской, 37, а также у школ №16, 12 и 31.

Это будут открытые корты, где расположены площадки для мини-футбола, волейбола, а зимой будет заливаться лед.

«Для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа мы выбирали микрорайоны, на территории которых нет спортивной инфраструктуры. Кроме того, дал поручение Управлению физической культуры и массового спорта города проработать вопрос организации на этих площадках открытых спортивных занятий с тренерами. Будет составлено четкое расписание таких тренировок, к которым смогут присоединиться все желающие», - прокомментировал Сергей Воропанов.

Пять площадок начнут работу уже 1 сентября текущего года. Всего на строительство открытых ФОКов будет выделен 41 млн рублей, из которых 35 млн рублей - из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU