В Вологде построят пять спортивных площадок за 41 миллион рублей
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа начнут активно строить в Вологде . Они появятся в микрорайоне ПЗ-23, на Новгородской, 37, а также у школ №16, 12 и 31.
Это будут открытые корты, где расположены площадки для мини-футбола, волейбола, а зимой будет заливаться лед.
«Для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа мы выбирали микрорайоны, на территории которых нет спортивной инфраструктуры. Кроме того, дал поручение Управлению физической культуры и массового спорта города проработать вопрос организации на этих площадках открытых спортивных занятий с тренерами. Будет составлено четкое расписание таких тренировок, к которым смогут присоединиться все желающие», - прокомментировал Сергей Воропанов.
Пять площадок начнут работу уже 1 сентября текущего года. Всего на строительство открытых ФОКов будет выделен 41 млн рублей, из которых 35 млн рублей - из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU