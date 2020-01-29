На острове в Рыбинском водохранилище скончался отшельник-рыбак
Мужчина три года жил в будке на Цапельном острове
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27 января около 11 утра на Цапелином острове в Рыбинском водохранилище погиб рыбак-отшельник. 59-летний мужчина около трех лет жил в будке на острове. В основном он занимался рыболовством. Товарищи погибшего сообщили спасателям о происшествии - он упал и умер прямо на их глазах. Вероятно, от остановки сердца.
Рыбака вывезли на большую землю на судне "Хивус", сообщил начальник спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.
ИСТОЧНИК KP.RU