В городе металлургов вспыхнул балкон жилого дома

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:25:41+03:00

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В Череповце загорелся балкон частного дома. Задымление произошло на втором этаже частного дома на улице Полевой. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Тревожный звонок поступил пожарным в 19:20. Площадь пожара составила 2 кв.м, огнем уничтожена внутренняя отделка помещения.

Дом, принадлежащий 66-летнему мужчине, оказался не застрахован. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU