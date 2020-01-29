В городе металлургов вспыхнул балкон жилого дома
ЧП произошло около 7 вечера на улице Полевой
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Череповце загорелся балкон частного дома. Задымление произошло на втором этаже частного дома на улице Полевой. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Тревожный звонок поступил пожарным в 19:20. Площадь пожара составила 2 кв.м, огнем уничтожена внутренняя отделка помещения.
Дом, принадлежащий 66-летнему мужчине, оказался не застрахован. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
ИСТОЧНИК KP.RU