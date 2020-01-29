Череповчанка на надувной ватрушке попала под машину
Нарушителю-перевозчику выписали штраф в 1 тысячу рублей
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В Череповецком районе девушка на надувной ватрушке, прицепленной к движущейся иномарке, попала под встречную машину. ДТП произошло на 3-м километре автодороги «Тоншалово – Большой двор», сообщает городской отдел ГИБДД.
Молодой водитель автомобиля «Субару» катал своих друзей на надувной ватрушке прямо по трассе. В момент ДТП на тюбе была 20-летняя девушка. Она попала под передний бампер «Лэнд Ровера». Пассажирка чудом уцелела, а вот автомобилю были нанесены механические повреждения.
На водителя «Субару» составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU