2020-01-29T10:18:02+03:00
Происшествия

Череповчанка на надувной ватрушке попала под машину

Нарушителю-перевозчику выписали штраф в 1 тысячу рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповецком районе девушка на надувной ватрушке, прицепленной к движущейся иномарке, попала под встречную машину. ДТП произошло на 3-м километре автодороги «Тоншалово – Большой двор», сообщает городской отдел ГИБДД.

Молодой водитель автомобиля «Субару» катал своих друзей на надувной ватрушке прямо по трассе. В момент ДТП на тюбе была 20-летняя девушка. Она попала под передний бампер «Лэнд Ровера». Пассажирка чудом уцелела, а вот автомобилю были нанесены механические повреждения.

На водителя «Субару» составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологжанин поскользнулся и сломал бедро, а полицейские его спасли
В Вологде построят пять спортивных площадок за 41 миллион рублей
На острове в Рыбинском водохранилище скончался отшельник-рыбак
В городе металлургов вспыхнул балкон жилого дома
Череповчанка на надувной ватрушке попала под машину
Разбитую в хлам трассу Чекшино-Тотьма начинают ремонтировать
Доктор наук не дал отцу вологодского школьника отсудить 1 балл ЕГЭ
В Вологде спасли теплотрассу
В Череповце отдел транспорта заменили одним специалистом
В Вологде остались без тепла 51 жилое здание и 25 школ
В Вологодской области еще 8 миллионов рублей бросят на мусорную реформу
В первые же морозы в Вологде произошла большая авария на теплосети
Жители Вологодского района могут заявить о проблеме по интернету
В Череповце иномарка после столкновения сбила пенсионерку-пешехода
Два шекснинца вместе с мотобуксировщиком ушли под лёд