Череповчанка на надувной ватрушке попала под машину

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:18:02+03:00

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В Череповецком районе девушка на надувной ватрушке, прицепленной к движущейся иномарке, попала под встречную машину. ДТП произошло на 3-м километре автодороги «Тоншалово – Большой двор», сообщает городской отдел ГИБДД.

Молодой водитель автомобиля «Субару» катал своих друзей на надувной ватрушке прямо по трассе. В момент ДТП на тюбе была 20-летняя девушка. Она попала под передний бампер «Лэнд Ровера». Пассажирка чудом уцелела, а вот автомобилю были нанесены механические повреждения.

На водителя «Субару» составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU