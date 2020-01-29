Разбитую в хлам трассу Чекшино-Тотьма начинают ремонтировать
В департаменте дорожного хозяйства Вологодской области подтвердили информацию о начале ремонта самых разрушенных отрезков автодороги Чекшино-Тотьма. Подрядчик уже закупил необходимую технику для ямочного ремонта зимой.
В онлайн-приемную губернатора Олега Кувшинникова попало видео, снятое на дороге к Тотьме, которое привело его в ужас. Было принято решение срочно начать исправлять ситуацию. Оказалось, что подрядная организация не выполняла свои обязанности.
Чиновники связывают повышенную "ямочность" с погодными "качелями" в этом году - постоянном переходе через "ноль".
ИСТОЧНИК KP.RU