Разбитую в хлам трассу Чекшино-Тотьма начинают ремонтировать

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:08:13+03:00

Региональная трасса "разбомблена" так, что автомобили едут по обочинам

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В департаменте дорожного хозяйства Вологодской области подтвердили информацию о начале ремонта самых разрушенных отрезков автодороги Чекшино-Тотьма. Подрядчик уже закупил необходимую технику для ямочного ремонта зимой.

В онлайн-приемную губернатора Олега Кувшинникова попало видео, снятое на дороге к Тотьме, которое привело его в ужас. Было принято решение срочно начать исправлять ситуацию. Оказалось, что подрядная организация не выполняла свои обязанности.

Чиновники связывают повышенную "ямочность" с погодными "качелями" в этом году - постоянном переходе через "ноль".

ИСТОЧНИК KP.RU