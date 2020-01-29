Доктор наук не дал отцу вологодского школьника отсудить 1 балл ЕГЭ

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:57:07+03:00

Мужчина пытался доказать, что у его сына незаконно вычли балл за задачу по математике

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В Вологде отец школьника посчитал, что на ЕГЭ по математике его сына незаконно лишили одного балла из трех возможных за выполнение задания №17. Конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций учеников признала, что оценка, выставленная изначальным проверяющим верна. Мужчина пошел с административным иском в Вологодский городской суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Проверяющая, кандидат физико-математических наук, указала, что решение юноши получено методом подбора, а математическая модель для решения не построена. За такое решение можно поставить и 0 баллов, но согласно рекомендациям, данным Центральной методической комиссией, ставится 1 балл. Городской суд отказал в иске.

Отец попытался обжаловать такое решение в Вологодском областном суде. Там в качестве эксперта выступил доктора физ-мат наук, который подтвердил слова предыдущего специалиста. Лишний балл мальчику так и не зачли.

ИСТОЧНИК KP.RU