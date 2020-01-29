2020-01-29T09:43:41+03:00
Происшествия

В Вологде спасли теплотрассу

В 3 часа ночи ремонтникам удалось восстановить подачу теплоснабжения в центральный район города
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувший полдень в центре Вологды отключили тепло из-за утечки на магистральном трубопроводе диаметром 40 см. К 3 часам ночи ремонтники завершили необходимые работы и сумели восстановить подачу теплоснабжения к жилым домам и социально значимым объектам. Утечка произошла у дома № 4 на улице на Чехова. Котельная оптико-механического завода временно приостановила работу из-за аварии.

51 дом и 3 детских сада, 3 школы, 3 поликлиники и одна больница оказались временно без обогрева. На данный момент тепло вернулось в здании полностью, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологжанин поскользнулся и сломал бедро, а полицейские его спасли
В Вологде построят пять спортивных площадок за 41 миллион рублей
На острове в Рыбинском водохранилище скончался отшельник-рыбак
В городе металлургов вспыхнул балкон жилого дома
Череповчанка на надувной ватрушке попала под машину
Разбитую в хлам трассу Чекшино-Тотьма начинают ремонтировать
Доктор наук не дал отцу вологодского школьника отсудить 1 балл ЕГЭ
В Вологде спасли теплотрассу
В Череповце отдел транспорта заменили одним специалистом
В Вологде остались без тепла 51 жилое здание и 25 школ
В Вологодской области еще 8 миллионов рублей бросят на мусорную реформу
В первые же морозы в Вологде произошла большая авария на теплосети
Жители Вологодского района могут заявить о проблеме по интернету
В Череповце иномарка после столкновения сбила пенсионерку-пешехода
Два шекснинца вместе с мотобуксировщиком ушли под лёд