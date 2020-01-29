В Вологде спасли теплотрассу

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:43:41+03:00

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В минувший полдень в центре Вологды отключили тепло из-за утечки на магистральном трубопроводе диаметром 40 см. К 3 часам ночи ремонтники завершили необходимые работы и сумели восстановить подачу теплоснабжения к жилым домам и социально значимым объектам. Утечка произошла у дома № 4 на улице на Чехова. Котельная оптико-механического завода временно приостановила работу из-за аварии.

51 дом и 3 детских сада, 3 школы, 3 поликлиники и одна больница оказались временно без обогрева. На данный момент тепло вернулось в здании полностью, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU