В Череповце отдел транспорта заменили одним специалистом

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:36:37+03:00

В городе металлургов депутаты упразднили два отдела и создали новое управление

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Депутаты Гордумы внесли изменения в структуру мэрии Череповца. Для повышения эффективности работы решено упразднить отдел транспорта, а его функции передать сотруднику, работающему в департаменте ЖКХ. Отдел по совершенствованию управленческих процессов тоже закроют, его задачи будут решать в отделе проектного управления.

Чиновники решили создать управление перспективного строительства, которое будет заниматься строительством и ремонтом зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, работать с целевыми региональными и федеральными программами. Планируется, что управление займется обманутыми дольщиками и обращениями граждан к застройщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU