В Вологде остались без тепла 51 жилое здание и 25 школ

29 Янв. 2020 2020-01-29T01:35:46+03:00

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В Вологде приступили к ликвидации крупной аварии на теплотрассе. Как "Комсомолка" сообщала, ЧП случилось во вторник в полдень. Недалеко от котельной ОМЗ произошел прорыв. Днем на 2,5 часа пришлось останавливать котельную, переключать систему отопления микрорайонов на резервную схему.

Чтобы начать работы, с 22 часов потребовалось перекрыть тепло в центре города - в зону отключения попали 51 жилой дом и 25 административных зданий. Это необходимо сделать, чтобы не произошла разморозка части системы теплоснабжения. Рабочие постараются выполнить необходимый ремонт за несколько часов, но работы могут затянуться.

Администрация города сообщила адреса домов, где отключено отопление:

улица III Интернационала – дома №4, 5, 7;

улица Авксентьевского – дома №3, 6, 30;

улица Кирова – дома №34, 36, 38, 38А, 40, 41;

улица Мальцева – дома №28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 48, 50;

улица Мира – дома №40, 42, 54, 76, 78, 80, 80А, 82, 90, 90А, 92, 92А, 96;

улица Огородный переулок – дома №3А, 7, 9, 10, 12;

улица Октябрьская – дома №19, 19А, 21, 21А, 23, 27;

улица Путейская – дома №4А, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 13, 14, 16;

улица Чехова – дома №4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19;

улица Челюскинцев – дома №34, 40, 47, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 51А, 51Б, 58,

61А, 62.

Также без отопления остались школы №8, №39, №32, детские садых №89, №52, №49, городская поликлиника №1, больница и поликлиника РЖД, гостиницы «Вологда» и «Спутник».

Если температура в школах и детских садах понизится ниже нормы, в них могут отменить занятия. Об этом будет известно утром.

ИСТОЧНИК KP.RU