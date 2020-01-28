2020-01-28T17:43:36+03:00
Экономика

В Вологодской области еще 8 миллионов рублей бросят на мусорную реформу

Схема за 11,9 миллионов рублей перестала устраивать
Иван Чухнин
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В Вологодской области снова прошел конкурс на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Для начала мусорной реформы использовалась схема, разработанная в 2016 году за 11,9 миллионов рублей АНО «Институт развития регионов».

Прокуратура заявила, что она недостаточно проработана, многие рассчеты необоснованы.

Поэтому бюджетные деньги на бумаги решено потратить вновь.

Две компании участвовали в торгах. ООО «СПБ-Энерготехнологии» из Санкт-Петербурга собралось освоить 8 миллионов рублей. Но победителем конкурса стала московская фирма ООО «Большая тройка», которая взяла за работу 8,36 миллионов рублей.

Работать над расчетами москвичи будут почти год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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