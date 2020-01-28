2020-01-28T16:17:46+03:00
Происшествия

В первые же морозы в Вологде произошла большая авария на теплосети

На 2,5 часа остановилась работа котельной ОМЗ
Иван Чухнин
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В Вологде 28 января, в полдень, произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм в районе дома на Чехова, 4.

Из-за утечки теплоносителя пришлось остановить котельную оптико-механического завода. Без тепла остались на 2,5 часа все здания, запитанные от нее, в том числе 15 социальных учреждений.

Как пояснили на предприятии «Вологдагортеплосеть», сейчас система теплоснабжения от котельной ВОМЗ на данный момент запитана по резервной схеме от Западной котельной и Вологодской ТЭЦ. Котельная вновь работает.

Есть данные, что за время отключения температура в домах упала не более чем на 2 градуса. Сейчас сотрудники предприятия «Вологдагортеплосеть» определяют точное место повреждения на теплотрассе, будет произведен ремонт.

На период ремонта часть потребителей снова отклют от тепла. Под повторное отключение попадают 51 жилой дом, 3 детских сада, 3 школы, 2 поликлиники и 1 больница.

Время и продолжительность повторного отключения будут определены и сообщены дополнително, сообщает пресс-служба Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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