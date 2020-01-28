Жители Вологодского района могут заявить о проблеме по интернету

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:42:09+03:00

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На новый уровень выведена работа с обращениями граждан в Вологодскойм районе. Новый сервис «Заяви о проблеме» начал работу пока в тестовом режиме.

Ресурс создан для обратной связи с жителями и оперативного решения их проблем. Любой житель района может задать вопрос органам власти. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится несколько суток.

За 7 дней теста пользователями было оставлено 53 обращения. В лидерах - обращения по содержанию дорог, ЖКХ и благоустройству. Вопросы, связанные с расчисткой муниципальных дорог уже оперативно решены, пользователям даны ответы.

«Без прямой связи с жителями нет развития района.... Узнать о проблеме, с которой столкнулся конкретный человек и максимально быстро ее решить - наши главные задачи», - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

ИСТОЧНИК KP.RU