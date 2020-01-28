2020-01-28T15:03:33+03:00
Происшествия

В Череповце иномарка после столкновения сбила пенсионерку-пешехода

Женщина стояла на тротуаре
Иван Чухнин
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В Череповце произошло столкновение двух машин, при этом пострадала пенсионерка, стоявшая на тротуаре.

ДТП случилось 28 января около 9:30 возле дома №24 по проспекту Луначарского.

37-летний водитель на «Ситроене - C4» выезжал со второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество другой иномарке - произошло столкновение с двигавшимся по главной «Форд Фокус» под управлением 46-летнего череповчанина.

От удара «Форд» выбросило на тротуар, где стояла женщина. Она получила травмы. Как сообщает Город Че, 74-летнюю женщину срочно госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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