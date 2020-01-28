В Череповце иномарка после столкновения сбила пенсионерку-пешехода
Женщина стояла на тротуаре
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В Череповце произошло столкновение двух машин, при этом пострадала пенсионерка, стоявшая на тротуаре.
ДТП случилось 28 января около 9:30 возле дома №24 по проспекту Луначарского.
37-летний водитель на «Ситроене - C4» выезжал со второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество другой иномарке - произошло столкновение с двигавшимся по главной «Форд Фокус» под управлением 46-летнего череповчанина.
От удара «Форд» выбросило на тротуар, где стояла женщина. Она получила травмы. Как сообщает Город Че, 74-летнюю женщину срочно госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU