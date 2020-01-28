Два шекснинца вместе с мотобуксировщиком ушли под лёд

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:55:19+03:00

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Еще одно ЧП произошло на реке Шексне в районе деревни Харламово Шекснинского района Вологодской области. Там в воскресенье на рыбалку отправились два мужчины. В качестве транспорта они использовали мотобуксировщик.

Как пишет районная шекснинская газета "Звезда", часть пути они сумели преодолеть. Но затем попался участок реки с тонким льдом, который не выдержал нагрузки: и рыбаки, и мотобуксировщик оказались в воде. К счастью, мужчины спаслись.

Как напоминают сотрудники МЧС, во всех районах Вологодской области выход на лед запрещен. За нарушение грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU