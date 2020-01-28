2020-01-28T13:36:02+03:00
Общество

Оборудование для бесконтактного оплаты проезда устанавливают на вологодских автобусах

Оно появится еще на 11 автобусных маршрутах
Иван Чухнин
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Оборудование для бесконтактной оплаты проезда настраивают на маршрутах частных перевозчиков в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вологды.

На маршрутах ПАТП-1 уже сейчас можно оплатить проезд с помощью банковской карты. Уже более полугода здесь работает и электронный проездной, и электронная карта "Заботы".

За сутки вологжане бесконтактно оплачивают проезд банковскими картами в автобусах ПАТП-1 около 11 тысяч раз, то есть такой возможностью пользуется каждый пятый пассажир.

В ближайшее время также можно будет платить и в автобусах частных перевозчиков- оборудование прибыло в Вологду, скоро начнется его монтаж.

«ерминалы для оплаты в одно касание будут установлены на маршрутах 11 частных перевозчиков. Предполагается, что бесконтактная оплата на маршрутах частных перевозчиков будет внедрена в марте 2020 года, - пояснил врио начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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