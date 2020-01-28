Банда подростков в Череповце нападала на случайныхх прохожих, стреляя из пистолета
В Череповце за совершение разбойных нападений банда несовершеннолетних попала на скамью подсудимых.
Как сообщает следственный отдел по городу Череповцу СК РФ по Вологодской области, вынесен приговор в отношении двух несовершеннолетних подростков. Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Так, 26 сентября 2019 года в гороже металлургов 14-летние приятели, ученики 7 и 8 классов, дважды нападали на случайно встреченных шкоьников. Они требовали деньги, угрожая насилием. При этом они направляли на детей игрушечный пружинно-поршневой пистолет, производили из него выстрелы пластиковыми шариками. У мальчиков 11 и 12 ле, денег не оказалось, а у двух других, 12 и 13 лет, хулиганы забрали 120 рублей.
В кратчайший срок следователи СКР совместно с полицией вычислили нападавших. Один из них был задержан и заключен под стражу.
Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU