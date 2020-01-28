В Вологде женщина пыталась зарезать сожителя

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:26:48+03:00

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В Вологде женщина пошла под суд за причинение ножевых ранений. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ночь на 2 июня 2019 года в квартире на Окружном шоссе Вологды между сожителями, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. В ходе конфликта 24- летняя обвиняемая нанесла несколько ударов ножом в грудь 32-летнего мужчины. После чего сообщила об этом соседям, которые вызвали скорую медицинскую помощь.

Медики спасли раненого, а женщину заключили под стражу. Три удара ножом в место расположения жизненно-важных органов причинили опасные для жизни ранения. Подсудимая заверила суд, что смерти мужчине не желала. С учетом данных обстоятельств судом принято решение о переквалификации ее действий с ч.3 ст. 30 - ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) на п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Учтя явку с повинной, полное признание своей вины и чистосердечного раскаяния в содеянном, наличия на иждивении малолетнего ребенка, состояния здоровья подсудимой и оказания помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU