2020-01-27T19:08:54+03:00
Общество

Ресторан заплатит за выбитые зубы посетителя 45 тысяч рублей

Главным аргументом в споре с клиентом стал удар охранника
Иван Чухнин
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Суд постановил взыскать с ресторана "Даймонд" за избиение посетителя 45 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, клиента избил охранник. Инцидент произошел о в августе 2018 года.

Сначала в ресторане произошел спор между клиентом и официантом - разногласия возникли из-за счета. Сотрудники ресторана просто оскорбляли посетителя, а потом подключился охранник. Он профессиональным ударом выбил оппоненту зубы.

Истец потребовал взыскать с ООО "Старый город", которое владеет рестораном, расходы по восстановлению зубных коронок, стоимость нового протезирования, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Но городской суд удовлетворил требования частично. Он лишь взыскал материальный ущерб в размере 20 478 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Пострадавший обратился в областной суд. Тот дополнительно взыскал с владельца ресторана штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке еще 15 239 рублей.

А охранник будет отвечать по административной статье "Побои".

ИСТОЧНИК KP.RU

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