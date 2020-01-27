В Вологде полицейские задержали домушника

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:44:35+03:00

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В Вологде полицейские по «горячим следам» задержали вора, ограбившего квартиру. Попытка кражи телевизора и телефона была совершена в доме на ул. Горького.

На месте выяснилось, что 44-летний мужчина ушел в магазин за продуктами, оставив дома престарелых родителей. Вернувшись, он заметил, что из коридора его квартиры выходит незнакомец, который увидев хозяина квартиры быстро скрылся. У выхода из квартиры лежал снятые со стены в одной из комнат телевизор и радиотелефон. Мужчина обратился в полицию.

Патрульные составили ориентировку и сообщили о попытке кражи дежурившим нарядам полиции. Уже через полчаса сотрудники ППСП задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1987 г.р. Он рассказал, что проходил мимо и увидел незапертую дверь. Он зашел в квартиру и вынес телевизор и радиотелефон коридор. Когда вернулся за телефоном, неожиданно домой вернулся хозяин. Вещи, приготовленное к хищению, так и осталось лежать в прихожей.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Статьи предусматривает суровое наказание - заключение под стражу на срок до 2 лет. Мужчину проверяют на причастность к совершению подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU