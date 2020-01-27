Харовские парни укатили ВАЗ из гаража односельчаина

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:41:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Харовском районе подростки угнали автомобиль. В отношении группы молодых людей возбуждено уголовное дело. В их действиях обнаружены признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства).

По версии следствия, угон произошел 26 декабря 2019 года. Около полуночи в селе Шапша Харовского района два молодых человека - 17 и его 18-летний приятель, подошли к деревянному гаражу. Они вытащили незапертый навесной замок, открыли двери и незаконно проникли в помещение. Там стоял ВАЗ 21212. Молодые люди попытались запустить двигатель, но не сумели. Тогда они вытолкали автомобиль на улицу и покатили его дороге. Им пришлось оставить незаведенный автомобиль - они бросили его у местного магазина.

Как выяснилось, владелец гаража часто не запирал его, просто набрасывал замок. Об этом знал сосед - 17-летний парень, он и предложил воспользоваться этой ситуацией и покататься на машине.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, молодые люди находятся на подписке о невыезде.

Напомним, такое преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU