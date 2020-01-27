В Вологде не могут продать общественный туалет площадью 200 квадратных метров

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:56:05+03:00

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В Вологде продается общественный туалет. Его уже дважды выставляла на торги, но покупать его никто не торопится. Начальная цена лота — 6 213 100 рублей.

Надо иметь в в иду, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Новый владелец должен будет провести ремонтно-реставрационные работы.

Напомним, этот туалет на улице Мира в Вологде открыли в 2012 году, в 2016 году туалет закрылся.

В 2018 году к Дню города туалет открыли, но вскоре он закрылся - согласно изменившемуся законодательству, граждане могут беспрепятственно воспользоваться туалетами в общественных местах.Поэтому надобность в туалете отпала.

В документах торгов значится, что продаются нежилые помещения подвала дома № 11 по улице Мира общей площадью 198,3 квадратных метров. То есть - квадратный метр помещения продается по цене чуть более 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU