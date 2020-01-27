Под Вологдой 25-летний мужчина напал на 16-летнюю девочку

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде завершено расследование уголовного дела - 25-летнего мужчину обвиняют в нападении на 16-летнюю девочку.

ЧП случилось в селе Молочное, что под Вологдой. Его будут судить по статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

9 октября в больницу поступила 16-летня девочка - у нее была тяжелая травма головы. Как оказалось, на девочку напал 25-летний знакомый. По версии следствия, вечером 8 октября около 9 часов вечера мужчина находился у гаражей на улице Парковой в селе Молочное. Он напал на девочку, нанеся 16-летней девушке жестокие удары по голове и телу.

С места преступления вологжанин скрылся. Девушка оказалась с черепно-мозговой травмой в больнице.

Мужчина скрывался в компании случайных знакомых в одном из домов на улице Северной в г.Вологде, там вечером 13 октября он был задержан.

В ходе допроса задержанный факта причинения травм, из-за которых девочка попала в больницу, не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения первым заместителем прокурора города Вологды направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU