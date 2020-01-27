2020-01-27T19:52:32+03:00
Происшествия

Под Вологдой 25-летний мужчина напал на 16-летнюю девочку

Он пойдет под суд
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде завершено расследование уголовного дела - 25-летнего мужчину обвиняют в нападении на 16-летнюю девочку.

ЧП случилось в селе Молочное, что под Вологдой. Его будут судить по статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

9 октября в больницу поступила 16-летня девочка - у нее была тяжелая травма головы. Как оказалось, на девочку напал 25-летний знакомый. По версии следствия, вечером 8 октября около 9 часов вечера мужчина находился у гаражей на улице Парковой в селе Молочное. Он напал на девочку, нанеся 16-летней девушке жестокие удары по голове и телу.

С места преступления вологжанин скрылся. Девушка оказалась с черепно-мозговой травмой в больнице.

Мужчина скрывался в компании случайных знакомых в одном из домов на улице Северной в г.Вологде, там вечером 13 октября он был задержан.

В ходе допроса задержанный факта причинения травм, из-за которых девочка попала в больницу, не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения первым заместителем прокурора города Вологды направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодском районе найден труп 50-летней женщины
Под Вологдой 25-летний мужчина напал на 16-летнюю девочку
Ресторан заплатит за выбитые зубы посетителя 45 тысяч рублей
В Вологде полицейские задержали домушника
Харовские парни укатили ВАЗ из гаража односельчаина
В Вологде не могут продать общественный туалет площадью 200 квадратных метров
В Вологде микролитражка испытала на прочность в бетонный блок
Суд наказал водителя, разъезжавшего пьяным и с поддельными правами
Суд признал виновным в ДТП водителя полицейской машины
В Череповце семеро подростков разгуливали по тонкому льду
Череповчане все реже создают семьи с иностранцами
Медведь -шатун замечен у трассы Вологда-Новая Ладога
В Вологде будут раздавать 125-граммовый хлеб
В Череповце вспыхнул пассажирский автобус
Вологжане репостили ложную новость о подвальной девочке
На трассе под Вологдой фура вылетела на встречку, 3 машины искорежены
Вологодский миллиардер обеспокоился падением доходов населения