В Вологде микролитражка испытала на прочность в бетонный блок

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:07:46+03:00

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ДТП с микролитражкой произошло в Молочном, что под Вологдой. Легковушка влетела в бетонный блок, есть пострадавшие.

Столкновение произошло около 3 часов ночи 25 января на улице Шмидта. За рулем находился молодой человек 2000 года рождения. Он управлял автомобилем без водительских прав и не справился с управлением - автомобиль врезался в бетонный блок.

Водитель «Киа» решил скрыться с места происшествия. Однако полиция установила нарушителя.

От удара пострадал пассажир - 18-летний молодой человек. Он был вынужден обратиться в больницу, медики оставили его проходить лечение в стационаре. Иномарка от удра о бетонный блок получила кузовные повреждения - у нее разбит бампер, поврежден капот.

ИСТОЧНИК KP.RU