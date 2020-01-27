В Вологде микролитражка испытала на прочность в бетонный блок
ДТП с микролитражкой произошло в Молочном, что под Вологдой. Легковушка влетела в бетонный блок, есть пострадавшие.
Столкновение произошло около 3 часов ночи 25 января на улице Шмидта. За рулем находился молодой человек 2000 года рождения. Он управлял автомобилем без водительских прав и не справился с управлением - автомобиль врезался в бетонный блок.
Водитель «Киа» решил скрыться с места происшествия. Однако полиция установила нарушителя.
От удара пострадал пассажир - 18-летний молодой человек. Он был вынужден обратиться в больницу, медики оставили его проходить лечение в стационаре. Иномарка от удра о бетонный блок получила кузовные повреждения - у нее разбит бампер, поврежден капот.
ИСТОЧНИК KP.RU