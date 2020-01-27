2020-01-27T11:53:26+03:00
Общество

Суд наказал водителя, разъезжавшего пьяным и с поддельными правами

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Череповчанин пошел под суд за вождение в пьяном виде с поддельными правами. И суд признал его виновным.

Его обвинили в подделке документов и повторной в течение года езде в пьяном виде.

Об этом сообщает прокуратура Череповца. Летом 2019 года автомобиль для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД.

По базе данных они определили, что удостоверение с таким номером было выдано жительнице Московской области. Экспертиза показала, что предъявленные череповчанином права — фальшивые. Также установлено, что ранее водителя дважды лишали прав за управление в нетрезвом виде.

Мужчина сознался, что заказал права в интернете, заплатив при этом 30 тысяч рублей. Документ он получил на почте.

К моменту судебного заседания он продал машину. Свою вину автолюбитель признал полностью. Ему назначено шесть месяцев ограничения свободы, на два с половиной года ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24