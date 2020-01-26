2020-01-26T19:15:46+03:00
Происшествия

Суд признал виновным в ДТП водителя полицейской машины

В аварии пострадали три человека
Иван Чухнин
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Вологодский городской суд 24 января вынес решение по факту ДТП, виновным в котором оказался водитель служебного автомобиля городского УМВД.

По мнению суда, он виновен в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 12.24 КоАП РФ.

ДТП случилось в марте 2019 года. На одном из крупных перекрестков Вологды водитель-полицейский на служебной машине поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу легковушке. Произошло столкновение. В легковушке пострадали трое пассажиров.

Водителя служебного автомобиля обязали выплатить моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей в пользу мужчины 1948 г. р. - ему причинен вред здоровью средней тяжести, а также по 70 тыс. рублей - женщине 1953 г. р. и девушке 2002 г. р., которые получили легкие травмы. Об этом "Комсомолке" сообщила прокуратура города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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