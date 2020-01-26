2020-01-26T18:54:41+03:00
Происшествия

В Череповце семеро подростков разгуливали по тонкому льду

Спасатели доставили их на берег
Иван Чухнин
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Семеро череповецких подростков разгуливали по тонкому льду. Их заметили участники совместного рейда - спасатели, сотрудники ГИМС и полицейские.

Молодежь прогуливалась по реке Ягорбе. Спасатели доставили ребят на берег, где провели с ними профилактическую беседу.

В Череповце толщина льда на водоемах не превышает 15 сантиметров, кроме того, лед не однороден, есть промоины. Смельчаков, нарушителей запрета выхода на лед штрафуют на сумму от одной до трёх тысяч рублей.

Чтобы предотвратить ЧПп на реках, проверки по водоёмам проводятся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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