2020-01-26T15:53:36+03:00
Общество

Череповчане все реже создают семьи с иностранцами

В
Иван Чухнин
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Любопытную статистику городского отдела ЗАГС публикует официальный сайт Череповца. В городе металлургов наблюдается довольно стабильная цифра браков и разводов. В 2019 году в Череповце поженились 2277 пар, что на 73 больше, чем в 2018 году. А развелись -1500 - на уровне многих лет.

Самому молодому жениху было 14 лет, самому возрастному - 90. Как комментирует начальник территориального отдела ЗАГС Наталия Лазарева, череповчане чаще всего вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. А разводятся, прожив вместе от шести до 15 лет, обычно с несовершеннолетними детьми - таких пар более трети от общего количества.

Еще треть семей распадаются в первые пять лет брака. 63 пары развелись, не прожив и года. Заключаются браки и с иностранцами - в прошлом году их было 75. Череповчане создали семьи с гражданами Украины, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Но количество таких браков сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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