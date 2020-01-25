В Вологде будут раздавать 125-граммовый хлеб
В Вологде пройдет всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», приуроченная к 76-летней годовщине со дня освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Символом мероприятия выбрали 125-граммовый кусочек хлеба - именно столько получали в сутки дети, служащие и иждивенцы в суровые дни Блокады. В областной столице планируют раздать более 3 тысяч кусочков "Дарницкого".
Акция пройдет 27 января 2020 года в самых многолюдных местах областного центра. В 14.00 возле ЦУМа, с 17.30 до 19.30 в ТРЦ «Мармелад», «Рио», «Форум», гипермаркете «Макси», а также супермаркете «Золотой ключик». К кусочку хлеба приложат листовку с фактами блокады Ленинграда.
ИСТОЧНИК KP.RU