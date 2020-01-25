В Череповце вспыхнул пассажирский автобус

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:20:19+03:00

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В городе металлургов во время подготовки к рейсу вспыхнул пассажирский автобус Mercedes-Benz O345. ЧП произошло в 5.30 на улице Рыбинской, 59. Автобус 39 маршрута 2000 года выпуска, который находится в частной собственности, задымился в левой части моторного отсека. Водитель общественного транспорта начал тушить пожар первичными средствами пожаротушения.

В ходе осмотра места происшествия выявлено, что ЧП случилось из-за короткого замыкания электропроводки двигателя. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Огонь повредил электропроводку моторного отсека, сообщили в Управлении МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU