Вологжане репостили ложную новость о подвальной девочке

25 Янв. 2020 2020-01-25T00:14:47+03:00

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В Вологодской области в соцсетях большую популярность набрал пост о вызволении 5-летней девочки Сони из подвала в Кириллове. Больше никакой информации в сообщении не было, кроме того, что малышку обнаружили на улице Карла Маркса. Около 9 тысяч сочувствующих перепостили новость на свои страницы.

Оказалось, что данные были ложными. Девочка действительно терялась, но в другом регионе и была обнаружена через 30 минут совсем не в подвале. Улицы Карла Маркса в Великом Устюге нет с 90-х. Начальник розыскного отделения УМВД Юрий Мокиевский подтвердил телеканалу Вести35.рф, что информация, раскрученная о девочке в интернете, фейковая. Такой информационных мусор тормозит работу волонтеров-поисковиков и полиции, мешает искать действительно пропавших людей.

Настоящая ориентировка должна быть подтверждена в полиции. Там указываются внешние данные пропавшего, особые черты, имя, возраст, особенности здоровья, телефон для связи.

Эксперты считают, что такие фейковые новости создают для раскрутки страниц в соцсетях. Это манипуляция на родительском страхе пользователей. Если увидите подобный пост, то можно попробовать поискать фотографию по картинке в интернете (возможно, она уже использовалась для накрутки в других регионах), либо уточнить информацию у поисковых отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU