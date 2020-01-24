На трассе под Вологдой фура вылетела на встречку, 3 машины искорежены

24 Янв. 2020 2020-01-24T23:00:33+03:00

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Страшная авария случилась утром на трассе Москва-Архангельск в Вологодском районе. УМВД по Вологодской области сообщило, что грузовик «Вольво» начал резко тормозить (из-за ремонта на мосту через реку Лихтошь-2), его полуприцеп вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Шевроле Реззо». Известно, что фура двигалась со стороны Ярославля.

Грузовик «Хово», ехавший попутно с «Шевроле» со стороны Вологды, попытался избежать ДТП и остановился справа, максимально прижавшись к отбойнику. Но «Шевроле» от удара отбросило на стоящий «Хово».

В аварии пострадали водитель «Шевроле» и его пассажирка 50 лет. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU