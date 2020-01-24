2020-01-24T21:47:50+03:00
Экономика

Вологодский миллиардер обеспокоился падением доходов населения

Председатель совета директоров ПАО Северсталь поделился опасениями от покупки компании Лента
Евдокия САХАРОВА
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Кадр из интервью для программы ВестиКадр из интервью для программы Вести
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Алексей Мордашев после покупки 80% пакета акций сети магазинов розничной торговли "Лента" обеспокоился падением покупательской способности российского населения. В интервью программе "Вести" в Давосе, Швейцария, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" рассказал о своих опасениях.

По словам Алексея, покупка супермаркетов - стратегический шаг. Лента дает масштаб для розничной торговли, тем временем Северсталь уже владеет другим российским лидером - онлайн-магазином продуктов "Утконос". Миллиардер признался, что хочет объединить свои активы из разных сфер бизнеса в единую экосистему, при этом вдохновляется Amazon.

Бизнесмен сообщил, что у Ленты сейчас 8 миллионов клиентов, приходящих ежемесячно, и "хороший персонал". Но от падающих доходов населения предпринимателю "страшно и очень плохо". По мнению председателя совета директоров, плохо для российской экономики в целом и для розничной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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