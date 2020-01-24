В Кириллове 23-летнего убийцу-насильника пенсионерки осудили на 15 лет

24 Янв. 2020 2020-01-24T21:05:05+03:00

На Вологодчине вынесли приговор по уголовному делу, которое взбудоражило всю Россию. Молодой местный житель во время застолья поссорился с хозяевами дома, а потом изнасиловал, убил и бросил в канаву 60-летнюю знакомую

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В Кириллове вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который признан виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных травм. Пресс-служба СУ СКР по региону сообщила, что преступнику назначили 15,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тело пенсионерки обнаружили в октябре 2019 года в канаве у жилого дома. Полицейским удалось задержать подозреваемого - гостя, который выпивал с погибшей и ее супругом в частном доме. В ходе следствия выяснилось, что перед смертью пожилая женщина подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. Мужчина на допросе признался, что подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где он ее изнасиловал, убил и бросил в канаву. Обвиняемый уже имел судимости за хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU