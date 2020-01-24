Вологодского убийцу-педофила, развращающего юношей, посадили на 13 лет

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:15:00+03:00

52-летнему вологжанину вынесли приговор за совершение действий сексуального характера в машине и в мужской раздевалке с несовершеннолетними. Иногда мужчина применял силу

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52-летний вологжанин осужден на 13 лет лишения свободы в колонии особого режима за развращение несовершеннолетних юношей. Иногда преступник применял к ним силу. Известно, что мужчина ранее был судим за убийство.

Прокуратура Вологды сообщила, что осенью 2018 года престарелый подсудимый неоднократно совершил противоправные развратные действия в отношении двух юношей, не достигших 16 лет. Нападение произошло в машине, на заднем сиденье ВАЗ-2110, в ней он подвозил молодых знакомых. В автомобиле предусмотрительно размещались занавески на окошках. Позже мужчина совершил аналогичные действия и в мужской раздевалке спортзала.

Вологжанин совершил еще несколько подобных правонарушений в отношении мальчиков с конца ноября 2018 по январь 2019 с применением силы и подавлением воли жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU