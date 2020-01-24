В Вологде подростков познакомили со служебными собаками и кинологами
УМВД России по Вологодской области провело для подростков экскурсию в Центре кинологической службы города Вологды. Знакомство с кинологами организовали сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей для своих подростков и воспитанников Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей.
Молодым вологжанам показали как на практике собаки выполняю боевые команды, данные жестами или голосом, как проводят задержание преступников и ищут тайники с запрещенными веществами. Кроме того, гостям рассказали об истории возникновения кинологической службы в России, как использовались животные во время Великой Отечественной войны, на Северном Кавказе.
С суровыми питомцами даже разрешили сделать фото на память и погладить их.
ИСТОЧНИК KP.RU