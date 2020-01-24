2020-01-24T19:43:01+03:00
Общество

В Вологде подростков познакомили со служебными собаками и кинологами

Несовершеннолетним правонарушителям и подросткам, оставшимся без попечения родителей, показали специальных собак, их тренировки, как они выполняют боевые команды и ищут наркотики
Евдокия САХАРОВА
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УМВД России по Вологодской области провело для подростков экскурсию в Центре кинологической службы города Вологды. Знакомство с кинологами организовали сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей для своих подростков и воспитанников Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей.

Молодым вологжанам показали как на практике собаки выполняю боевые команды, данные жестами или голосом, как проводят задержание преступников и ищут тайники с запрещенными веществами. Кроме того, гостям рассказали об истории возникновения кинологической службы в России, как использовались животные во время Великой Отечественной войны, на Северном Кавказе.

С суровыми питомцами даже разрешили сделать фото на память и погладить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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