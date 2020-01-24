Телефонные мошенники обманули вологжан на четверть миллиона за сутки

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:01:53+03:00

В Вологодской области продолжают принимать ежедневные заявления от пострадавших, у которых обманным путем выманили крупные суммы денег с банковских карт

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За минувшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области поступило 10 заявлений о мошенничестве с банковскими счетами. Злоумышленники обманным путем лишали вологжан их накоплений. До сих пор местные жители верят "сотрудникам банка", которые звонят им по телефону и сообщают о подозрительных действиях на их счетах. Вологжане безропотно следуют всем инструкциям мошенников и переводят им все свои деньги.

За 23 января жители Вологодской области лишились как минимум 250 тысячи рублей, переведя их мошенникам. В результате стандартной схемы пострадали череповчанки 1944, 1971, 1975,1983, 1984 годов рождения.

Вологжанку 1960 г.р. обманули в соцсетях - она поверила сообщению со взломанной страницы ее родственницы, которая рассказала "о розыгрыше вознаграждений банком". Для участия в супер выгодной акции необходимо заполнить анкету. В результате, женщина лишилась 26 тысячи рублей со своего счета. Точно так же пострадала череповчанка 1948 г.р. и житель Белозерского района 1992 г.р.

Жителя Устюженского района обманули аферисты через взломанную страницу его друга. Они попросили денег взаймы и исчезли. Другой устюжанин пытался купить через интернет ошейник с навигатором для собаки стоимостью более 25 тысяч рублей. После перевода денег продавец исчез.

Доверяйте только проверенным сайтам и не перечисляйте деньги на счета мобильных или электронные кошельки при покупках в интернете. Не верьте звонкам из «банков». Никогда не сообщайте секретные коды банковской карты. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU