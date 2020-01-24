На Вологодчине убивать стали на 17% меньше

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:11:49+03:00

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Полицейские Вологодской области озвучили статистику за 2019 год и подвели итоги. Оказалось, что количество убийств в регионе снизилось на 17%. Областному управлению МВД удалось поймать 5 особо опасных бандитов, даже одного «вора в законе». Были обнаружены 50 группировок по продаже наркотиков - стражи правопорядка изъяли 79 килограммов запрещенных веществ.

В 2020 году увеличилось финансирование программы реабилитации бывших заключенных, которых около 20 тысяч в нашем регионе. Почти 3 миллиона рублей выделят на проект в этом году. Большую часть средств направят работодателям, для того, чтобы они принимали ранее судимых вологжан.

1 миллион пойдет на реализацию программы „Социальная реабилитация лиц“, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества.

ИСТОЧНИК KP.RU