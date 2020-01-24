Новую улицу в Вологде построят москвичи

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:50:18+03:00

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В областной столице объявили имена подрядчиков на проектирование новой улицы поэта Романова, которая соединит микрорайон Бывалово с ул. Конева и станет частью реализации первого этапа Малого транспортного кольца. Победителем электронного аукциона признана московская фирма ООО «ЮГГИПРОТРАНС», она готова выполнить задачу за 24,37 млн рублей.

Врио начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов рассказал, что всего на конкурс подали три заявки, а конечная сумма в сравнении со стартовой меньше на четверть. За 2020 год фирма подготовит корректировки в проектно-сметную документацию и должна получить заключение экспертизы.

Подрядчику необходимо будет спроектировать отрезок, длинной в 1,9 км, от ул. Ярославской от дома № 27 до ул. Молодежной, переходящий в ул. поэта Александра Романова на участке от ул. Молодежной до ул. Конева. Необходимо будет продумать тротуары, освещение, светофоры, пешеходные переходы и въезды во дворы. В проект включат строительство моста через реку Шограш, под которым планируется обустроить зимнюю лыжню.

ИСТОЧНИК KP.RU