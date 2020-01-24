2020-01-24T17:50:18+03:00
Общество

Новую улицу в Вологде построят москвичи

Проектированием улице поэта Романова займется московская фирма за 24,37 млн рублей
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В областной столице объявили имена подрядчиков на проектирование новой улицы поэта Романова, которая соединит микрорайон Бывалово с ул. Конева и станет частью реализации первого этапа Малого транспортного кольца. Победителем электронного аукциона признана московская фирма ООО «ЮГГИПРОТРАНС», она готова выполнить задачу за 24,37 млн рублей.

Врио начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов рассказал, что всего на конкурс подали три заявки, а конечная сумма в сравнении со стартовой меньше на четверть. За 2020 год фирма подготовит корректировки в проектно-сметную документацию и должна получить заключение экспертизы.

Подрядчику необходимо будет спроектировать отрезок, длинной в 1,9 км, от ул. Ярославской от дома № 27 до ул. Молодежной, переходящий в ул. поэта Александра Романова на участке от ул. Молодежной до ул. Конева. Необходимо будет продумать тротуары, освещение, светофоры, пешеходные переходы и въезды во дворы. В проект включат строительство моста через реку Шограш, под которым планируется обустроить зимнюю лыжню.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телефонные мошенники обманули вологжан на четверть миллиона за сутки
На Вологодчине убивать стали на 17% меньше
Новую улицу в Вологде построят москвичи
В Вологде судебный пристав обвинял невиновных ради премии
В Вологде пабу запретили работать ночью
В Великом Устюге голодные псы терроризируют местных жителей
18-летний вымогатель запугивал жертв металлическим ковшом
В вологодских медколледжах создадут дополнительно 50 целевых мест
На трассе Вологда-Череповец горел автомобиль "Iveco" с прицепом
В Харовске погоня за водителем без прав закончилась стрельбой и вызовом ОМОНа
В Череповце задержали банду, которая грабила банкоматы в разных городах страны
"Магистраль" оштрафовали за взятую на работу судью
В Череповце предложили обязать носить фликеры
В Великом Устюге для Деда Мороза выбирают гендиректора
Вологодчина начала подготовку к паводку по указу губернатора
Молодая череповчанка на видео рассказала, как убивала ножом любимого
В Вологде стартовали Всероссийские соревнования по спорттуризму