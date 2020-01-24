2020-01-24T16:25:45+03:00
Происшествия

В Вологде судебный пристав обвинял невиновных ради премии

Вологодский пристав настолько нуждался в ежеквартальной премии, что решил составлять протоколы на невиновных
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава. Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Следствие предполагает, что сотрудник на службе в здании суда составил на местную жительницу протокол за мат в присутствии посторонних. Женщина же правонарушение не совершала, но была оштрафована судом на 500 рублей. Через несколько дней подозреваемый еще раз оформил протокол на ещё одного невиновного вологжанина.

По мнению следователей, судебный пристав действовал в собственных корыстных интересах, ради ежеквартальной премии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Нарушителю грозит крупный штраф и лишение права занимать определённые должности, либо арест, либо до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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