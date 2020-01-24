2020-01-24T18:18:30+03:00
Общество

В Великом Устюге голодные псы терроризируют местных жителей

Горожане предлагают отстреливать бездомных животных
Иван Чухнин
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В Великом Устюге свора собак терроризирует местных жителей. Обсуждение проблемы происходит в интернете.

Горожане, живущие в районе ЦРБ и маслозаводе, жалуются, что голодные животные наводят страх на прохожих, бросаются на машины. Людям небезопасно стоять на остановках, детей стараются не отпускать одних.

В интернете завязалась дискуссия. Одни считают, что собак нужно отловить, накоримить, пролечить и содержать в приюте. Вторая группа предлагает решить проблему радикально: отстрелять.

Как выяснилось, коллективная жалоба уже была направлена властям. Но пока результатов эти меры не дали.

Проблема псов в районных центрах стоит довольно остро. В Великом Устюге осенью собаччья свора напала на домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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