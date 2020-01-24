18-летний вымогатель запугивал жертв металлическим ковшом

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:33:43+03:00

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Молодой человек вымогал деньги, орудуя металлическим ковшом. Но в результате попал под суд.

18-летний парень осужден вымогательство денег в поселке Гремячий Тотемского района.

В комнате отдыха для локомотивных бригад молодой человек, приняв на грудь, потребовал у одного из сотрудников индивидуального предпринимателя передать ему 5 тысяч рублей за право работать в поселке.

Такую же сумму злоумышленник пытался взять и еще у троих работников. Когда один из них ответил, что у него нет таких деенег, для запугивания вымогатель ударил его по руке металлическим ковшом. Затем он повторил вопрос, а за отказ ударил мужчину уже дважды. Пострадавший сумел убежать и вызвать полицию.

Молодой человек был судим, так что по совокупности предыдущих приговоров получил 3 с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание он отправился в колонию общего режима, сообщает пресс-служба судов Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU