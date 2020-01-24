2020-01-24T18:33:43+03:00
Происшествия

18-летний вымогатель запугивал жертв металлическим ковшом

Его отправили в колонию
Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Молодой человек вымогал деньги, орудуя металлическим ковшом. Но в результате попал под суд.

18-летний парень осужден вымогательство денег в поселке Гремячий Тотемского района.

В комнате отдыха для локомотивных бригад молодой человек, приняв на грудь, потребовал у одного из сотрудников индивидуального предпринимателя передать ему 5 тысяч рублей за право работать в поселке.

Такую же сумму злоумышленник пытался взять и еще у троих работников. Когда один из них ответил, что у него нет таких деенег, для запугивания вымогатель ударил его по руке металлическим ковшом. Затем он повторил вопрос, а за отказ ударил мужчину уже дважды. Пострадавший сумел убежать и вызвать полицию.

Молодой человек был судим, так что по совокупности предыдущих приговоров получил 3 с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание он отправился в колонию общего режима, сообщает пресс-служба судов Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телефонные мошенники обманули вологжан на четверть миллиона за сутки
На Вологодчине убивать стали на 17% меньше
Новую улицу в Вологде построят москвичи
В Вологде судебный пристав обвинял невиновных ради премии
В Вологде пабу запретили работать ночью
В Великом Устюге голодные псы терроризируют местных жителей
18-летний вымогатель запугивал жертв металлическим ковшом
В вологодских медколледжах создадут дополнительно 50 целевых мест
На трассе Вологда-Череповец горел автомобиль "Iveco" с прицепом
В Харовске погоня за водителем без прав закончилась стрельбой и вызовом ОМОНа
В Череповце задержали банду, которая грабила банкоматы в разных городах страны
"Магистраль" оштрафовали за взятую на работу судью
В Череповце предложили обязать носить фликеры
В Великом Устюге для Деда Мороза выбирают гендиректора
Вологодчина начала подготовку к паводку по указу губернатора
Молодая череповчанка на видео рассказала, как убивала ножом любимого
В Вологде стартовали Всероссийские соревнования по спорттуризму