2020-01-24T14:06:26+03:00
Общество

В вологодских медколледжах создадут дополнительно 50 целевых мест

В Вологде не хватает 240 медсестер и фельдшеров
Иван Чухнин
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В Вологодской области решили учить больше медиков.В Вологодской области решили учить больше медиков.
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Дефицит медиков на Вологодчине намерены-таки решить. Пятьдесят целевых мест для девятиклассников дополнительно создадут в медколледжах Вологодской области.

Так, в Вологодскомс медицинскомс колледже с нового учебного года откроется 25дополнительных мест по специальности «Сестринское дело», еще 25 - в Великом Устюге.

Напомним, в Вологоде ранее принимали в кооледж только после 11-го класса.

- Этот опыт мы будем распространять и на другие учебные заведения, чтобы молодежь, которая стремиться получить профессиональное образование, не уезжала за пределы региона, продолжала образование здесь, потом получала высшее образование и оставалась работать на благо нашей Вологодской области, - прокомментировал Олег Кувшинников.

До этого получить медицинское образование после 9-го класса можно было только в медколледже Великого Устюга. В этом году там также дополнительно откроют 25 учебных мест для девятиклассников, и количество «целевиков» вырастет до 75-ти.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в больницах области не хватает 570 человек, в том числе только 240 медсестер и фельдшеров в медицинских организациях города Вологды.

Напомним, стать врачом можно лишь за пределами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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