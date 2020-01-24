2020-01-24T16:06:13+03:00
Общество

В Вологде пабу запретили работать ночью

Жители соседнего дома против такого соседства
Иван Чухнин
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Вологодский городской суд 22 января рассмотрел гражданское дело по иску прокуратура Вологды к ООО «Движение» - к владельцам паба-ресторана "100 рентген", что на улице Возрождения в Вологде.

Суд обязал ООО «Движение» прекратить работу учреждения в ночное время с 22.00 до 07.00 и демонтировать конструкции, установленные на входной площадке в паб. Кроме того, с ООО «Движение» в доход местного бюджета взыскана гос пошлина в размере 6 000 рублей. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Как прокомментировал один из собственников, Людмила Нарижная, решение будет обжаловаться: "На трех заседаниях мы доказали, что не причиняем вреда жителям. Еще в декабре мы перенесли вход в заведение на противоположную сторону от дома затратив на это около 60000 рублей. Свидетели рассказали что не слышат нас, но принципиально не хотят иметь такое соседство..."

Пока мотивированное решение еще на получено, но выводы предприниматели сделали:

- Предприниматели - мясо для государственной машины. И против "профессиональных жалобщиков" законов нет. Но будем держать удар. И пойдем до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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