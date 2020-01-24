На трассе Вологда-Череповец горел автомобиль "Iveco" с прицепом

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:32:09+03:00

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Ночью 24 января на трассе горел автомобиль с прицепом. ЧП случилось в 2:39.

На пульт дежурного МЧС поступило сообщение от очевидцев. Машина горела в Шекснинском районе на 86 километре федеральной автодороги А 114.

На тушение выехало 6 человек личного состава, 2 единицы техники.

Как выяснилось, автомобиль «Iveco» с прицепом принадлежит 47-летнему мужчине. Причиной возгорания стала неисправность колеса — ступичный подшипник. Автомобиль был припаркован, когда начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU