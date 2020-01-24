В Харовске погоня за водителем без прав закончилась стрельбой и вызовом ОМОНа

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:09:36+03:00

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В Харовске двое братьев задержали за насилие в отношении троих полицейских.

В новогоднюю ночь, около 3 часов 1 января, полицейские в Харовске выявили автомашину, водитель которой на требования остановиться он не реагировал. Тгда была организована погоня. На улице Ленина, остановившись, водитель с пассажиром попытались скрыться.

Сотрудники полиции поймали водителя, намеревались усадить в служебный автомобиль. Но мужчины устроили потасовку. Полицейские запросили подкрепление.

Но один из задержанных - мужчина 1977 г.р. нанес удар головой в грудь одному из полицейских и удар кулаком по лицу второму. Его брат - мужчина 1987 г.р. ударил головой по лицу третьего мужчину.

Полицейские схватились за пистолеты и баллончики со слезоточивым газом.

Раздались выстрелы. Подозреваемые убежали. Но против них было возбуждено уголовное дело. Из Вологды в Харовск был вызван ОМОН, с их помощью подозреваемые задержаны и помещены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU