2020-01-24T13:09:36+03:00
Общество

В Харовске погоня за водителем без прав закончилась стрельбой и вызовом ОМОНа

Братья, ехавшие на машине, избили троих полицейских
Иван Чухнин
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Братья были задержаны.Братья были задержаны.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Харовске двое братьев задержали за насилие в отношении троих полицейских.

В новогоднюю ночь, около 3 часов 1 января, полицейские в Харовске выявили автомашину, водитель которой на требования остановиться он не реагировал. Тгда была организована погоня. На улице Ленина, остановившись, водитель с пассажиром попытались скрыться.

Сотрудники полиции поймали водителя, намеревались усадить в служебный автомобиль. Но мужчины устроили потасовку. Полицейские запросили подкрепление.

Но один из задержанных - мужчина 1977 г.р. нанес удар головой в грудь одному из полицейских и удар кулаком по лицу второму. Его брат - мужчина 1987 г.р. ударил головой по лицу третьего мужчину.

Полицейские схватились за пистолеты и баллончики со слезоточивым газом.

Раздались выстрелы. Подозреваемые убежали. Но против них было возбуждено уголовное дело. Из Вологды в Харовск был вызван ОМОН, с их помощью подозреваемые задержаны и помещены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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