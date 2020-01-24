В Череповце задержали банду, которая грабила банкоматы в разных городах страны

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:41:40+03:00

Их подельник погиб при взрыве банкомата в городе металлургов

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В Череповце задержана банда, промышлявшая кражами из банкоматов.

Как сообщала "Комсомолка", в октябре 2019 года в Череповце раздался взрыв. В одном из филиалов "Сбербанка" на улице Моченкова мужчина 1982 г.р. попытался взорвать банкомат с помощью газового баллона. Однако попытка закончилась гибелью грабителя.

Полицейские установили, что к попытке ограбления причастны несколько человек. Была установлена марка автомобиля, на котором мог скрыться соучастник погибшего. В результате в Вашкинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, схожий по ориентировке и задержали подозреваемого. Им оказался житель Республики Карелия 1982 г.р.

Как выяснили оперативники, в соседних регионах происходили подобные случаи. И в Вологде, Череповце и Костроме действовали одни и те же люди.

Полицейские из Череповца совместно с коллегами из Карелии в Петрозаводске задержали третьего участника преступной группы – мужчину 1983 г.р.

Сейчас задержанные помещены под стражу.

Одному из них следователями СУ УМВД России по г. Череповцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (Покушение на совершение кражи организованной группой).

Возможно, кроме Вологды, Череповца, Костромы, банда участвовала и в других преступлениях на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU