"Магистраль" оштрафовали за взятую на работу судью
У одного из главных партнеров городской администрации - ООО "Магистраль" выявили нарушение антикоррупционного законодательства.
Руководств коммунальной компании не уведомило, что взяло на работу бывшего государственного служащего.
Как сообщает городская прокуратура , «ООО «Магистраль» и его директор Павел Волков заплатят штраф в связи с не уведомлением о трудоустройстве бывшего работника судебной системы. Выяснилось это при прокурорской проверке.
Женщина до 2018 года работала на должности помощника судьи Санкт-Петербургского городского суда. В этом же году она стала работать в ООО «Магистраль». Согласно закону, новый работодатель в десятидневный срок должен был уведомить о трудоустройстве кадровую службу предыдущего места работы. Однако "Магистраль" эого не сделала.
По результатам проведенной проверки заместителем прокурора города в отношении ООО «Магистраль» и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении о незаконном привлечении к работе бывшего госслужащего.
Соответственно, на Павла Волкова был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а на ООО «Магистраль» в размере 20 тысяч рублей.
Директор компании попытался оспорить решение, но городской суд оставил его в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU