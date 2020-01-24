"Магистраль" оштрафовали за взятую на работу судью

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:04:57+03:00

Но это не спасло предприятие от штрафа

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У одного из главных партнеров городской администрации - ООО "Магистраль" выявили нарушение антикоррупционного законодательства.

Руководств коммунальной компании не уведомило, что взяло на работу бывшего государственного служащего.

Как сообщает городская прокуратура , «ООО «Магистраль» и его директор Павел Волков заплатят штраф в связи с не уведомлением о трудоустройстве бывшего работника судебной системы. Выяснилось это при прокурорской проверке.

Женщина до 2018 года работала на должности помощника судьи Санкт-Петербургского городского суда. В этом же году она стала работать в ООО «Магистраль». Согласно закону, новый работодатель в десятидневный срок должен был уведомить о трудоустройстве кадровую службу предыдущего места работы. Однако "Магистраль" эого не сделала.

По результатам проведенной проверки заместителем прокурора города в отношении ООО «Магистраль» и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении о незаконном привлечении к работе бывшего госслужащего.

Соответственно, на Павла Волкова был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а на ООО «Магистраль» в размере 20 тысяч рублей.

Директор компании попытался оспорить решение, но городской суд оставил его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU