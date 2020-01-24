В Великом Устюге для Деда Мороза выбирают гендиректора

24 Янв. 2020 2020-01-24T00:25:51+03:00

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На Вологодчине выбирают гендиректора акционерного общества "Дед Мороз". Члены экспертной группы отобрали двух кандидатов из общего числа: экс-заместитель Губернатора области Олег Васильев и сотрудник Администрации Великоустюгского района Алексей Израловский. Представители Правительства региона, общественности, сферы образования и культуры, во главе с первым заместителем Губернатора обсудили пакеты поданных документов и решили, что представленные этими двумя кандидатами стратегии развития наиболее удачны.

Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» за два десятка лет образовал крупный общероссийский бренд, один из самых известных культурных и туристических проектов России. В новогодние и рождественские праздники на Вотчину зимнего волшебника приезжает более ста тысяч человек. Планируется расширить спектр услуг - гостям необходимо предоставить возможность спортивной и игровой активности для всей семьи. Окончательное решение по избранию нового гендиректора холдинга в ближайшее примет совет директоров, сообщает Правительство Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU