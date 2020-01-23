Вологодчина начала подготовку к паводку по указу губернатора

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:32:48+03:00

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Вологодская области начала готовиться к весеннему паводку заранее. Соответствующее решение принято Губернатором области Олегом Кувшинниковым в связи с высоким уровнем воды в акваториях рек Сухоны, Малой Северной Двины, Юга, большим запасом снега в восточной зоне и переувлажнением почвы. Подготовку к паводку обсудили на специальном совещании. Вероятно образование затора на Сухоне - река покрыта шугой, скоплением отдельных снеговых масс. Рабочая группа планирует выйти к хвосту затора на судне ледокольного типа на следующей неделе. Далее специалисты определят необходимые превентивные мероприятия.

В целом, по мнению экспертов, на реке Сухоне прочный ледостав отсутствует и не прогнозируется. Кроме того, замгубернатора проинспектировал ход берегоукрепления реки. В 2020 году работы проведут на участке в 1,7 километра в районе затона. Продолжатся дноуглубительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU