Молодая череповчанка на видео рассказала, как убивала ножом любимого

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:13:52+03:00

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В городе металлургов следователи передали в суд уголовное дело об убийстве молодого человека. Комсомольской правде удалось получить видеозапись следственного эксперимента с девушкой, которая показывает, как убивала своего благоверного.

Трагедия произошла 28 сентября 2019 года в Череповце. В квартиру на Октябрьском проспекте выехала бригада медиков, для оказания помощи раненному в спину мужчине. Спасти его не удалось - он скончался в машине. На месте происшествия следователи изъяли орудие преступления - нож. По подозрению в совершении убийства 26-летнего молодого череповчанина задержали 25-летнюю подругу погибшего.

Следствие предполагает, что влюбленная пара была в гостях, где они выпивали и поссорились. Девушка взяла на кухне нож и, находясь лицом к лицу со своим молодым человеком, несколько раз ударила его оружием в спину. Скорую вызвали сразу, но парня это не спасло.

Сама девушка уверяет, что не видела, какой предмет взяла в руки - думала лишь поцарапать. Подозреваемая находится под стражей, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU